Более 1,2 миллиона многолетних цветов посадят на клумбах Москвы

Всего за летний сезон на столичных клумбах посадят более 55 миллионов цветов Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники комплекса городского хозяйства начали высаживать более 1,2 миллионов многолетних цветов на клумбах столицы. Все растения адаптированы к городской погоде и спокойно переносят зиму, сообщается в Telegram-канале КГХ.

Всего за летний сезон на столичных клумбах посадят более 55 миллионов различных растений. Самые красивые клумбы города уже украшают сквер вблизи Большого театра, Новый Арбат, Манежную площадь, парк Победы на Поклонной горе и Кутузовский проспект. Общая площадь всех клумб достигает 880 тысяч «квадратов».

Из многолетников в Москве выбирают хосту, лилейники, флоксы, пионы и астильбы. Специалисты учитывают не только внешний вид цветов, но и приспосабливаемость к климату и гипоаллергенность. Сорта и количество растений определяют на этапе планирования клумб.

Ранее KP.RU сообщал, что со времен нулевых число цветников в Москве увеличилось вдвое и достигло 12 тысяч. Композиции и клумбы занимают площадь в 88 гектаров.