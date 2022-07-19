Андрей Бочкарев: Отечественное программное обеспечение получит широкое применение в строительной отрасли столицы

Глава градостроительного комплекса столицы принял участие в конференции «Развитие строительной отрасли Москвы в условиях турбулентности: кейс Москвы». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительная отрасль Москвы активно переходит на российское программное обеспечение, заявил вице-мэр города Андрей Бочкарёв. Глава градостроительного комплекса столицы принял участие в конференции «Развитие строительной отрасли Москвы в условиях турбулентности: кейс Москвы», в ходе которой рассказал о дальнейшей цифровизации отрасли в условиях импортозамещения. По словам вице-мэра, в строительстве активно внедряются программные продукты, разработанные в России.

- Мы продолжаем цифровизацию строительной отрасли, внедрение новейших информационных технологий и используем для этого по максимуму отечественное программное обеспечение. Так, уже сегодня для реализации московских проектов активно применяются программные продукты, разработанные в России, – сообщил Андрей Бочкарёв.

Столичные проектировщики, например, успешно перешли на отечественные системы автоматизированного проектирования. Об этом участникам конференции рассказал директор ГБУ «ГлавАПУ» Дмитрий Чумачков.

- Если раньше в работе были только чертежи и схемы, доступные для понимания узкому кругу специалистов, то сейчас мы делаем полноценные 3D-модели, позволяющие рассмотреть проект во всех деталях, изготавливаем макеты в технике трехмерной печати, а в некоторых случаях готовим полноценные видеопрезентации высокого качества, – подчеркнул Дмитрий Чумачков.

По его словам, внедрение новейших информационных систем позволяет обеспечить высочайшее качество разрабатываемых проектов. Такие проекты делают городскую среду более комфортной, привлекательной и безопасной для каждого москвича.

Приветствуя участников конференции, вице-мэр Андрей Бочкарев отметил, что в последние годы строительная отрасль работает в условиях серьезных экономических и социальных вызовов. Это и пандемия COVID-19, которая заставила пересмотреть многие производственные и логистические процессы, и давление западных санкций, которые сегодня оказывают серьезное влияние на реальный сектор экономики.

- Несмотря на все трудности строительная отрасль столицы сохраняет высокие темпы ввода объектов транспортной, жилой, социальной и коммерческой инфраструктуры, - подчеркнул Андрей Бочкарев. - Достижение таких результатов стало возможным благодаря целому комплексу административных решений, принятых на федеральном и региональном уровнях.

В числе таких инструментов вице-мэр назвал ипотеку с господдержкой, сокращение административных барьеров, стимулирование основных механизмов работы отрасли и активное импортозамещение.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что стройки Москвы полностью обеспечены основными материалами, в том числе импортными. Вице-мэр подчеркнул, что строительная отрасль города независима от внешнего рынка более чем на 95%. По словам Бочкарева, импортные материалы чаще используются для инженерного и технологического оснащения, однако и тут строители постепенно переходят на российские аналоги. В том случае, если заместить импорт отечественной продукцией полностью не удастся, можно будет внести соответствующие коррективы в проектные решения.