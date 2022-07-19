Бывшего футболиста Махача Гаджиева задержали в Москве по делу о мошенничестве

С декабря 2021 года Гаджиев находился в федеральном розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Москвы бывшего футболиста Махача Гаджиева, находящегося в федеральном розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что вечером 18 июля на Тверской улице полицейские остановили Махача Гаджиева для проверки документов. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске с декабря 2021 года по делу о мошенничестве. Его задержали. Решается вопрос о перевозке Гаджиева в Махачкалу.

В ноябре 2017 года спортсмен уже был осужден Кизилюртовским городским судом на два года условно за совершение мошеннических действий.

Махач Гаджиев играл за футбольные клубы «Крылья Советов», «Сатурн», «Рубин» и «Анжи». Он имеет опыт выступления за юношескую сборную России. Спортсмен завершил футбольную карьеру в 2014 году.