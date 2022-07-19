Гадалка похитила у пенсионерок в Москве более миллиона рублей

Столичные полицейские задержали 66-летнюю приезжую, подозреваемую в мошенничестве в отношении двух пенсионерок Фото: Артем КИЛЬКИН

Столичные полицейские задержали 66-летнюю приезжую, подозреваемую в мошенничестве в отношении двух пенсионерок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что злоумышленница подошла к пожилой москвичке на улице Генерала Кузнецова. Она сказала, что на родственника пенсионерки навели порчу и предложила ее снять. В ходе беседы к ним подошла сообщница «гадалки». Она начала благодарить незнакомку за помощь, якобы оказанную в похожей ситуации. Введенная в заблуждение москвичка согласилась на проведение обряда.

Мошенница положила в пакет ювелирные изделия на 100 тысяч рублей и один миллион рублей наличными, которые пенсионерка сняла со счета. После «обряда» она передала пакет пожилой москвичке и велела не открывать его несколько дней. Однако дома женщина все же решила проверить имущество - вместо крупной суммы и украшений в пакете лежали купюры «Банка приколов» и газета.

Аферистку задержали на улице Красный Казанец. Полицейские выяснили, что она также обманула 77-летнюю москвичку и выманила у нее 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут сообщницу задержанной.

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