Полиция за несколько часов задержала злоумышленника, выстрелившего в мужчину в Москве

Сотрудники полиции за несколько часов задержали стрелявшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранители задержали злоумышленника, который ранил 51-летнего мужчину во время конфликта на юго-востоке Москвы, сообщает ГУ МВД РФ по столице. Пресс-релиз есть в распоряжении KP.RU.

Уточняется, бытовой конфликт со стрельбой произошел в районе Перовского шоссе в столице. Один из участников стычки получил ранение, предположительно, из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Информация о его состоянии здоровья не уточняется.

Сотрудники полиции за несколько часов задержали стрелявшего. Это 34-летний приезжий из ближнего зарубежья. Мужчину доставят в участок для дальнейшего разбирательства. Детали произошедшего выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что 45-летний мужчина избил человека и выстрелил в него из травматического оружия на западе Москвы. Потерпевшего доставили в больницу с огнестрельным ранением. Следствие требует арестовать обвиняемого.