Из-за толп поклонников у могилы Шатунова на кладбище выставили пост охраны

Подойти к могиле и возложить цветы можно в часы работы Троекуровского кладбища, с 9:00 до 19:00 Фото: СОЦСЕТИ

В связи c наплывом посетителей могилы недавно скончавшегося певца Юрия Шатунова был выставлен дополнительный пост охраны, сообщается в Телеграм-канале ГБУ «Ритуал».

При этом, в организации заявили, что ограничений на посещение места захоронения нет. Подойти к могиле и возложить цветы можно в часы работы Троекуровского кладбища, с 9:00 до 19:00.

Ранее KP.RU писал о непрерывном потоке поклонников у могилы Шатунова.

Юрий Шатунов скончался 23 июля от сердечного приступа. Накануне вечером во время ужина на подмосковной даче бывший солист группы «Ласковый май» неожиданно стал задыхаться и хвататься за грудь. В больнице деревни Растуново, куда знакомые привезли артиста, он уже не мог самостоятельно идти.

Оттуда исполнителя в карете скорой помощи доставили в центральную районную больницу Домодедова. Врачи около полутора часов пытались спасти Шатунова, но сделать это не удалось.