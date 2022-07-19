Пешеходную зону с велодорожками сделают на Симоновской набережной в Москве

Общая площадь благоустройства составит более шести квадратных метров Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве на Симоновской набережной недалеко от строящегося ЖК появится пешеходная зона с велодорожками. Протяженность маршрута составит более 250 метров вдоль набережной, сообщается на сайте столичной мэрии.

Придомовую территорию новостроек планируют интегрировать в пространство Симоновской набережной. Специалисты расположат кафе и террасы с видом на Москву-реку на первых этажах домов. Общая площадь благоустройства составит более шести «квадратов».

В рамках проекта также появится парк с северным ландшафтом, детские плей-хабы, площадки для выгула собак, а также зоны для спорта и отдыха.

В состав ЖК войдут пять корпусов высотой до 20 этажей. В них будут квартиры с террасами, патио, саунами. На подземном уровне разместят паркинг на 273 машино-мест и 153 кладовые.

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