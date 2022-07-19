Сильный пожар начался в квартире в столичном районе Солнцево

На Производственной улице в Солнцево начался пожар в 2-хкомнатной квартире на седьмом этаже

В Москве на Производственной улице в Солнцево начался пожар в 2-хкомнатной квартире на седьмом этаже. Горят личные вещи, а также мебель в комнате и на балконе, сообщает источник KP.RU.

На представленных кадрах видно, что из окна валит сильный дым. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины возгорания уточняются.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел в реабилитационном центре в чердачном помещении на западе Москвы. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Из здания эвакуировали 45 человек. На месте работали пожарные и спасатели. Возгорание удалось ликвидировать. Никто не пострадал.