Москвичи помогут составить программу мероприятий ко Дню города

Москвичи могут проголосовать за два варианта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участники проекта «Активный гражданин» смогут выбрать мероприятия ко Дню города Москвы. В этом году празднование пройдет 10 и 11 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.

В список возможных событий вошли концерты, театрализованные представления, проекты с участием благотворительных фондов, мероприятия для детей. Москвичи могут проголосовать за два варианта.

В 2021 году День города проходил в Москве локально из-за коронавирусных ограничений. Мероприятия проводили в музеях, библиотеках, культурных центрах и других учреждениях. Также жители и гости столицы могли бесплатно посетить экскурсии по Северному речному вокзалу или попасть на концерт в зеленом театре на ВДНХ. Вечером в Москве устраивали световые шоу и запускали фейерверки.

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал дату празднования Дня города в 2022 году. Столица отметит 875-летие во вторые выходные сентября.