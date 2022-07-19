Игорь Брынцалов оценил ход капитального ремонта в здании детского сада в Домодедове

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Изначально, здание 1973 года постройки предназначено именно для размещения детского дошкольного учреждения. Но с февраля 1993 года перешло в собственность банку «Возрождение» и лишь в марте 2022 года вновь возвращено в систему образовательных учреждений округа. Теперь здесь снова будет детский сад на 100 мест, который планируется открыть к октябрю этого года.

«Зданию более сорока лет и, прежде чем сюда снова придут дети, его надо капитально отремонтировать. Работы идут полным ходом, строго по графику», – сказал Игорь Брынцалов.

По словам парламентария несмотря на то, что объект выглядит незавершенным, самые сложные и трудозатратные работы уже выполнены и совсем скоро здесь будет современный детский сад. Открытие планируется 1 октября текущего года, так как именно к этому времени завершится не только ремонт здания, но и благоустройство территории.

Проект реализуется в рамках госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья» и муниципальной программы «Образование». Общая стоимость – чуть более 80 млн. рублей. Детский сад сможет принять от 100 дол 125 ребятишек в возрасте от трех до семи лет, для которых будет работать шесть групп.

«Сегодня в Московской области ведутся масштабные работы по ремонту и строительству школ и детских садов. Это не просто веяние времени, а запрос наших жителей. Именно вопросам образования была посвящена львиная доля наказов, поступивших в адрес «Единой России» в прошлом году. Сегодня мы видим, как эти инициативы и предложения претворяются в жизнь, делая жизнь в Подмосковье комфортнее и приятнее», – подытожил лидер подмосковных единороссов.