На МКАД мужчина упал с эстакады и приземлился на проезжающий мимо Porsche

Госавтоинспекция Москвы

На МКАД в аварии пострадал 43-летний мужчина, который упал с эстакады на проезжающий мимо автомобиль Porsche, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Уточняется, что ДТП произошло примерно в 17:00 на 65-километре Московской кольцевой дороги. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Движение на участке затруднено.

Ранее KP.RU сообщал, что водитель фургона погиб в ДТП с семью автомобилями на 22-м километре МКАД. В фургон при попытке объезда врезалось такси KIA, от удара иномарка загорелась. Водитель и пассажир такси успели покинуть салон машины. Их доставили в медучреждение.