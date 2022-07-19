Жители четырех районов Москвы начали переезжать по программе реновации в июне

Почти 1,4 тысяч жителей начали переезжать по программе реновации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти 1,4 тысячи жителей четырех районов столицы в июне 2022 года начали переезжать по программе реновации. Больше половины из них уже подобрали себе новое жилье, сообщается на сайте столичной мэрии.

«В июне текущего года Департамент городского имущества направил семьям, проживающим в домах, включенных в программу реновации, 576 писем с предложением равнозначных квартир в четырех новостройках», - отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Переезжают горожане из домов 17 и 19 в 3-м Михалковском переулке в Коптеве, из двух пятиэтажек на улице 7-й Парковой в Измайлово, а также из дома 9 на 2-й улице Синичкина в Лефортове. Кроме того, в июне начался переезд жильцов из домов 2, 21, 6 и 7 в поселке Знамя Октября.

Всех горожан переселяют в границах привычного района. Москвичам не приходится менять школы, детские сады и прикрепляться к другим поликлиникам.

Ранее KP.RU сообщал, что почти тысяча зеленоградцев стали новоселами по программе реновации. В новые квартиры переехали более 800 человек.