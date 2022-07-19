Пишущим в дороге смс водителям напомнили о штрафах

Ответственность за нарушение пользования телефоном в авто предусмотрена статьей 12.36.1 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Водителю, который во время движения держит в руках телефон и пишет смс и аудиосообщения, грозит штраф в 1,5 тысячи рублей. Такие действия отвлекают автомобилиста и несут угрозу для окружающих, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

В ГИБДД напомнили, что ответственность за нарушение пользования телефоном в авто предусмотрена статьей 12.36.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Уточняется, что к административной ответственности водителей привлекают после изучения снимков с комплекса фотовидеофиксации. При этом автомобилистов не штрафуют, если качество фотографий плохое. В случае несогласия с вынесенным решением водитель может обжаловать его в течение десяти суток.

Ранее KP.RU сообщал, что такси стали меньше попадать в аварии в Москве. С начала 2022 года число ДТП снизилось на 4%, а количество погибших в них сократилось на 44%.