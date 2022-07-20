Сергунина: В Москве открыли Центр Управления городской аэромобильностью

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

В столице появился оператор зоны для тестирования беспилотных авиационных систем - Центр управления городской аэромобильностью (ЦУГАМ). Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, его создали Московский инновационный кластер (МИК) и Фонд «Сколково».

«Беспилотные авиасистемы остаются одной из самых перспективных технологий для мегаполисов. Их можно использовать в разных сферах, вплоть до перевозки грузов и пассажиров. Создание и тестирование средств городской аэромобильности помогут Москве занять лидирующие позиции в этом сегменте», — отметила Наталья Сергунина.

Среди основных задач Центра - отбор участников, допуск пилотов и летательных аппаратов, обеспечение безопасности. Кроме того, специалисты ЦУГАМа будут следить за техническим состоянием оборудования и квалификацией персонала. Инновационный центр «Сколково» предоставил площадку в 400 гектаров для зоны тестирования. Беспилотники смогут летать здесь на высоте до 100 метров.

Как уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, созданный центр обеспечит все необходимое для полётов на территории «Сколково». Новая структура также возьмёт на себя и взаимодействие с органами авиационной безопасности.

«Как раз сейчас вместе с коллегами из Министерства экономического развития России мы занимаемся согласованием с различными ведомствами всех юридических нюансов запуска экспериментального правового режима», - добавил глава ведомства.

Желающие предоставить свои продукты и решения для испытаний в беспилотной зоне «Сколково» или стать компанией — участником проекта, могут оформить заявку на цифровой платформе Московского инновационного кластера i.moscow.