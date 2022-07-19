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Общество19 июля 2022 17:04

Новые медиаэкраны появятся на 199 станциях метро в Москве

Специалисты уже начали монтировать дисплеи
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В Московском метрополитене на 199 станциях установят новые медиаэкраны. В столичной подземке продолжат расширять систему трансляции контента, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что специалисты уже начали монтировать новые экраны. На них будут рассказывать о самых интересных событиях, связанных с подземкой.Также на медиаэкранах будут «крутить» социальный контент, например, о безопасности в транспорте, и запускать коммерческую рекламу. На дисплеях также может появляться и информация о чрезвычайных происшествиях.

Отзывы о работе новых светодиодных экранов пассажиры метро могут оставить в чат-боте @to_deptrans_bot.

Ранее KP.RU сообщал, что одноименная станция метро появится в столичном районе Гольяново. Она расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. На станции обустроят два вестибюля с пешеходными переходами на обе стороны Уссурийской улицы.