Ефимов: Комплексное развитие бывшей промзоны «Прожектор» позволит создать почти четыре тысячи новых рабочих мест

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице опубликованы проекты решений о комплексном развитии территорий (КРТ) бывшей промзоны «Прожектор». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это три участка общей площадью 38 гектаров. Заброшки расположены на востоке города. Пока там лишь склады и автосервисы. Рядом - Измайловский парк. Из промзоны пешком можно дойти до ближайших станций Калининской линии метро - «Шоссе Энтузиастов» и «Перово».

«Планируемый объем инвестиций в эти объекты составит 63 миллиарда рублей, а бюджетный эффект для города превысит 1,6 миллиарда рублей в год, - отметил заммэра. - Новый индустриальный квартал даст столице почти четыре тысячи новых рабочих мест».

Среди тех, кто может взяться за преобразование бывших промышленных территорий - их собственники, город или отобранные на торгах инвесторы. Если владельцы земли по каким-то причинам откажутся от проекта, то как правообладателям им положена компенсация. Ее выплатят в размере рыночной стоимости земли и расположенных на ней зданий.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман поделился некоторыми деталями будущего проекта. На трёх участках построят всего более 525 тысяч квадратных метров недвижимости. При этом создаваемый индустриальный квартал получит всю необходимую социальную инфраструктуру. Сюда входят поликлиника, детсад, школа, учреждение дополнительного образования и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Инвестор возведет также общежитие и гостиницу в составе фешен-кластера — творческого пространства, объединяющего перспективные молодые бренды, - рассказал столичный министр. - Всего будет построено почти 200 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового назначения, не менее 325 тысяч квадратных метров займет современное жилье».

Напомним, проект «Индустриальные кварталы» предусматривает КРТ бывших промзон и неиспользуемых участков Москвы. Благодаря этому в городе дополнительно появятся порядка 550 тысяч рабочих мест. Вложения в проект составят всего семь триллионов рублей. При этом бюджет получит около трех триллионов рублей.