Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июля 2022 7:09

В центре Москвы загорелась крыша производственного здания

Пожар возник на крыше дома на улице Большие Каменщики и быстро распространился на площадь около 350 квадратных метров
Ирина РЕБРИКОВА
Пожар тушили больше двух часов. Фото: Департамент ГОЧСиПБ Москвы

Пожар тушили больше двух часов. Фото: Департамент ГОЧСиПБ Москвы

В центре Москвы рано утром 20 июля произошел пожар в здании с небольшими цехами, расположенном по адресу улица Большие Каменщики, 9сА, сообщает Департамент ГО, ЧС и ПБ столицы. Сигнал о возгорании поступил к спасателям в 2:12, но потушить его удалось только два часа спустя.

Вспыхнула кровля, огонь быстро распространился на большой участок. Локализовать пожар удалось только на площади около 350 квадратных метров. Тушили его несколько пожарных расчетов.

- По прибытии пожарные установили две автолестницы и подали в очаг возгорания четыре водяных ствола, — уточняется в сообщении.

Происшествие обошлось без погибших и пострадавших, причина случившегося сейчас устанавливается.

Как уточняет ТАСС, здание было построено в 1987 году. На момент пожара помещения в нем занимали небольшие производства по изготовлению одежды, сыра, хлебобулочных изделий.