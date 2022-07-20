В центре Москвы загорелась крыша производственного здания

Пожар тушили больше двух часов. Фото: Департамент ГОЧСиПБ Москвы

В центре Москвы рано утром 20 июля произошел пожар в здании с небольшими цехами, расположенном по адресу улица Большие Каменщики, 9сА, сообщает Департамент ГО, ЧС и ПБ столицы. Сигнал о возгорании поступил к спасателям в 2:12, но потушить его удалось только два часа спустя.

Вспыхнула кровля, огонь быстро распространился на большой участок. Локализовать пожар удалось только на площади около 350 квадратных метров. Тушили его несколько пожарных расчетов.

- По прибытии пожарные установили две автолестницы и подали в очаг возгорания четыре водяных ствола, — уточняется в сообщении.

Происшествие обошлось без погибших и пострадавших, причина случившегося сейчас устанавливается.

Как уточняет ТАСС, здание было построено в 1987 году. На момент пожара помещения в нем занимали небольшие производства по изготовлению одежды, сыра, хлебобулочных изделий.