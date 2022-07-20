Мужчина умер в больнице после падения на Porsche c эстакады на МКАД

Спасти пострадавшего не удалось Фото: Иван МАКЕЕВ

В одной из больниц Москвы скончался мужчина, упавший накануне, 19 июля, с эстакады на МКАД в Строгино на проезжавший под мостом автомобиль Porsche, сообщает столичная Госавтоинспекция. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

ЧП на 65-м километре Московской кольцевой автодороги произошло около 17:00. Как сообщал KP.RU, 43-летний мужчина получил при падении множество травм, в том числе и тяжелые, и был экстренно госпитализирован.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Был это несчастный случай или событие носит криминальный характер, предстоит выяснить в ходе доследственной проверки.

Ранее KP.RU рассказал о массовой аварии на МКАД, в которой погиб водитель сломавшегося фургона. Мужчина решил починить его, остановившись в четвертом ряду Московской кольцевой. В фургон врезались несколько машин, а водитель погиб, пытаясь не попасть под колеса собственного авто.