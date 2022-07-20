Ефимов: В технополисе «Москва» наладят выпуск упаковки для лекарств

Фото: technomoscow.ru

К 2024 году в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» запустят производство упаковки для лекарств. Предприятие на площадке «Алабушево» возведёт новый резидент. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, компания «Премиум Стандарт Технополис» будет выпускать упаковку для фармацевтической продукции, инструкции по медицинскому применению и фольгу для блистров. Вложения в строительство составят 1,1 миллиарда рублей.

«Новый комплекс будет включать около 10 тысяч квадратных метров производственных и пять тысяч квадратных метров складских площадей, - отметил заммэра. - На предприятии смогут работать более 400 человек».

По его словам, создаваемое производство станет первым в столичной ОЭЗ, выпускающим упаковку для медицинских препаратов. Инвестор занимается этим бизнесом более двенадцати лет. Его продукция используется крупными международными фармацевтическими брендами, а также российскими фармкомпаниями, как коммерческими, так и государственными. При этом произведённая упаковка для лекарств поставляется в 19 регионов нашей страны. Статус резидента ОЭЗ Москвы компания получила недавно, лишь месяц назад. Теперь предприятие сможет активнее продвигать свою продукцию, построив новый производственный комплекс. В планах компании - обеспечить до 50 процентов потребности в упаковке производителей лекарств и косметики в России.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, инвестор уже проектирует свой будущий завод. Одновременно занимается согласованием необходимой документации.

«В дальнейшем резидент столичной ОЭЗ планирует выпускать новые типы продуктов для фармацевтической и парфюмерно-косметологической отраслей – тубы для гелей и мазей», - уточнил глава ведомства.

По его словам, поставки произведённой в столице продукции компания планирует запустить не только по всей России, но и в другие страны Евро-Азиатского региона.