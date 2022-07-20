Реставрация Дворца Юсуповых на Чистых прудах в Москве начнется в 2023 году

Волонтеры несколько лет добивались реставрации дворца Юсуповых. Фото: предоставлено АВЦ

В Москве в 2023 году начнется долгожданная реставрация дворца Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке на Чистых Прудах, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Когда работы закончатся, в здании появится музей и посетить знаменитые палаты смогут все желающие.

Построенный в конце 16 века особняк долгое время оставался без реставрации. Ситуация осложнялась тем, что он долгое время оставался в частной собственности и лишь в 2020 году перешел в собственность государства. Управление им передали музею-усадьбе «Архангельское».

Специалисты по реставрации работают во дворце Юсуповых с декабря 2021 года. Они оценивают степень сохранности его элементов, покрытий, интерьера, включая расписные стены и деревянную резьбу.

- Прежние хозяева не проводили работы по их сохранению... Для того чтобы привести старинные палаты в порядок, необходимо тщательно изучить их текущее состояние и на основании этого подготовить детальный проект реставрации, — отмечает руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Проект составят к концу 2022 года, затем он должен пройти государственную историко-культурную экспертизу и согласование. Реставрация, которую будет оплачивать федеральный бюджет, начнется в 2023 году. А после этого в здании откроют музей.

Ранее KP.RU подробно рассказал, как общественники защищают историческое здание от непрофессиональной реставрации и добиваются работ надлежащего качества.