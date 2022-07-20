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Общество20 июля 2022 10:03

С 22 июля центр Москвы украсят висячие сады фестиваля «Цветочный джем»

В рамках событий на площадях и улицах столицы повятся 27 уникальных композиций.
Ирина РЕБРИКОВА
Лучшие работы фестиваля украсят городские улицы и площади

Лучшие работы фестиваля украсят городские улицы и площади

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фестиваль «Цветочный джем» стартует в Москве 22 июля, сообщает сайт мэра и правительства столицы. В рамках события на площадях и улицах города появятся 27 уникальных композиций.

Самая крупная разместится на Манежной площади. Напоминающий оазис «Город цветов» займет пять тысяч квадратных метров, в нем будут даже дома!

Ярким украшением Нового Арбата станет композиция «Грани Лентулова», вдохновленная картинами авангардиста Аристарха Лентулова. В 2018 году она стала одним из призеров фестиваля.

В рамках фестиваля будет декорировано цветами здание Российской государственной библиотеки, а памятник Достоевскому предстанет в обрамлении живых кленов и ив.

Композиции появятся на Биржевой и Новой площади, в Камергерском переулке, на Тверском бульваре, улице Никольской. Кроме того лучшие работы фестивалей прошлых лет появятся в столичных парках.