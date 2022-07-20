Колледжи Москвы выпустили 21 тысячу студентов в 2022 году

В 50 столичных колледжах в этом году выпустили около 21 тысячи студентов Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 50 столичных колледжах в этом году выпустили около 21 тысячи студентов. При этом в шести образовательных организациях Москвы подготовили молодых специалистов по новым направлениям, сообщается на сайте столичной мэрии.

В этом году колледжи завершили подготовку специалистов по производству бетонных работ с помощью 3D-принтеров, по обслуживаю электробусов и по работе с теплоснабжением в «Умном доме». Выпускники образовательных организаций города находят работу сразу же по окончании учебы, отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, управлять теплоснабжением на базе «Умного дома» обучали в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26. Теперь выпускники могут настраивать режимы работы теплотехнического оборудования и устранять аварии. Впервые подготовили слесарей по ремонту электробусов в колледже современных технологий им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова. А в колледже связи №54 выпустили специалистов по монтажу и ремонту электронных приборов.

20 июля стартовала новая приемная компания в столичные колледжи. На творческих направлениях документы можно подать до 10 августа, а на остальных – до 15 августа.