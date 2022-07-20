Суд в Москве оштрафовал Киркорова на шесть тысяч рублей за уклонение от оплаты парковки

Певца оштрафовали на шесть тысяч рублей за неуплату административного штрафа в срок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал эстрадного певца Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей за неуплату административного штрафа за парковку в неположенном месте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Киркоров Филипп Бедросович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок»)», — пояснила представитель Таганского суда.

Уточняется, что артисту сначала вменялось несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2021 году правоохранительные органы составили на певца Филиппа Киркорова 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов. Тогда все задолженности были погашены.