В Москве суд приговорил к пожизненному заключению членов банды «Шараповские»

Розыск остальных участников ОПГ и лидеров банды продолжается Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве, судом с участием присяжных, к пожизненному заключению приговорены двое участников ОПГ «Шараповские», сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице. Еще двое получили длительные сроки.

Подсудимые обвинялись по статьям об участии в банде, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, наемных убийствах и покушениях.

Следователи установили как минимум два эпизода с расправой над столичным предпринимателем и юристом. У обоих возник конфликт с одним из подсудимых - Рабаданом Магомедваливым.

- Именно Магомедвалиев выступал в роли заказчика преступлений и непосредственно финансировал банду, — уточняется в сообщении ведомства.

Организацией убийств, по версии следствия, занимался Шамсутдин Джамалутдинов. Он же решал вопросы с вооружением исполнителей. Расправлялись с жертвами Юсуп Ахмедутдинов и Шамсутдин Мухтаров.

Действовала эта группа банды «Шараповских» с 2006 по 2013 год. Долгое время их не удавалось задержать из-за предпринимаемых бандитами мер предосторожности.

- Участники банды тщательным образом готовились к каждому преступлению, организовывали наблюдение за потерпевшими, а после их совершения избавлялись от используемых автомобилей, средств связи и огнестрельного оружия, — уточняют в ведомстве.

Четверку задержали осенью 2019 года. Одни подозреваемые оставались в Москве, другие прятались в Дагестане. При обысках правоохранители нашли тайник с оружием и гранатами.

Непосредственных исполнителей заказных убийств Ахмедутдинова и Мухтарова суд отправил в колонию пожизненно. Магомедвалиев получил в качестве наказания 24 года лишения свободы, Джамалутдинов - 22 года.

Тем не менее эти сроки могут быть увеличены, если следствие обнаружит и другие эпизоды их преступной деятельности. Расследование деятельности банды продолжается, многие ее участники до сих пор остаются в бегах.