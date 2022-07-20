Ещё около 100 хрущевок в столичных кварталах реновации расселят в 2022 году

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Жители сносимых по программе реновации домов продолжают переезжать в современные многоэтажки. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, ключи от новых квартир с начала этого года уже получили горожане из 100 домов в разных районах столицы.

«Всего на сегодня в Москве по программе реновации расселяется 300 жилых зданий, - отметил заммэра. - В процессе переезда находится более 8,5 тысяч семей».

По его словам, ещё 221 дом полностью выселен. При этом новоселами стали более 25 тысяч семей. В планах - расселение еще примерно 100 устаревших зданий в оставшиеся месяцы 2022 года.

Глава столичного Стройкомплекса напомнил, что сейчас для участников реновации готовы 202 жилые многоэтажки. Из них для переезжающих выделены 185 домов. «Одновременно 161 здание строится, еще 241 – проектируется», - уточнил Бочкарёв.

Все новоселы въезжают в квартиры с готовым ремонтом. В них сделано и подключено все - от сантехники и электроплиты до остекления балконов и отделки комнат. Как пояснил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, жителям из кварталов реновации выделяются равнозначные квартиры в том же районе города, что и прежнее жилье. А тем, кто справляет новоселье в Зеленограде, Троицком и Новомосковском округах, жилплощадь полагается в пределах округа. Глава ведомства назвал основные отличия равнозначных квартир. Прежде всего, жилой площади и комнат в новостройке для конкретной семьи не может быть меньше, чем в сносимом жилье. «А общая площадь получается больше за счет более просторных помещений общего пользования – кухни, прихожей, коридора, ванной комнаты и туалета», - сказал Лёвкин.

ЦИФРЫ

Программу реновации жилья мэр Москвы Сергей Собянин утвердил в августе 2017 года. В ней участвует 5175 домов, в которых проживают около 1 миллиона москвичей.

Новоселье в разных районах столицы уже отметили 59 тысяч человек.

Всего с начала программы стартовал переезд 86,8 тысячи человек. Из них 59 тысяч уже переехали.

Для строительства новых квартир по всему городу подобрано 556 «стартовых» площадок.