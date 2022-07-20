Мотоциклист попал под грузовик на 50 км МКАД

Мотоциклист попал под грузовик на 50-ом километре МКАД Фото: Госавтоинспекция Москвы

На 50-ом километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе развязки с улицей Генерала Дорохова произошла авария с участием мотоциклиста. Байкер попал под колеса грузового авто, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

На месте ДТП работают оперативные службы города. Движение на данном участке дороги было затруднено. Его восстановили в 15:20.

По данным Госавтоинспекции Москвы, около 13:00, при перестроении водитель Fiat столкнулся с мотоциклом Suzuki. После падения байкера, на него наехал водитель Газели. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Предварительно у него диагностировали перелом ключицы

Ранее KP.RU сообщал, что 43-летний мужчина умер в больнице после падения на Porsche c эстакады на МКАД в районе Строгино. Он упал с моста примерно в 17:00 19 июля. Правоохранители устанавливают детали произошедшего. Им придется выяснить, носит ли событие криминальный характер или это был несчастный случай.