Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил строительство 350 тыс. кв.м. жилья на территории промзоны «Курьяново»

На участке площадью в 50,3 га возведут 350 тысяч квадратных метров жилья Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект реорганизации территории промзоны «Курьяново» на юго-востоке столицы в районе Печатники. На участке площадью в 50,3 га возведут 350 тысяч квадратных метров жилья, сообщается на сайте мэрии города.

Уточняется, что промышленная зона с севера ограничена Москвой рекой и улицей Гурьянова, с юга - Проектируемым проездом №5112, с запада - природной зоной, а с востока - Шоссейной улицей. Примерно 25% территории занимает УПСК «Печатники».

В рамках проекта специалисты построят жилой квартал с развитой инфраструктурой: жилье более чем на 350 тысяч «квадратов», школы на 775 учащихся, детские сады на 350 детей, а также офисы, многофункциональные центры и паркинги. Некоторые действующие производственные объекты реконструируют. Кроме того, здесь появится цех и технопарк.

Прилегающие к участку улицы также приведут в порядок. Например, Проектируемый проезд №5112 расширят до четырех полос, тут же проложат велодорожки, установят новые светофоры, обустроят шесть остановок наземного транспорта. Новая улица в 730 метров появится от тупика до Проектируемого проезда №5112. Также обновят проезд с Шоссейной улицей.

Проект позволит улучшить проживание примерно для 6,2 тысяч человек. Появится более 4,8 тысяч рабочих мест.