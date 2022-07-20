Ожидается дождь, местами гроза и штормовой ветер с порывами до 17 м/с Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам синоптиков в Москве 20 июля ожидается дождь, местами гроза и штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. Неблагоприятная погода сохранится до конца дня, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

В непогоду водителей просят быть аккуратными на дорогах, избегать резких маневров, снизить скорость движение и не парковаться под деревьями. Пешеходам рекомендуют держаться подальше от шатких конструкций и не укрываться от дождя под деревьями. Родители не должны оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП можно звонить по номеру 101 или по единому телефону доверия столичного главка МЧС.

Ранее KP.RU сообщал, что Мосводосток дежурит на улицах столицы из-за надвигающихся ливней 20 июля 2022 года. В городе может пролиться около 20 мм атмосферных осадков. Из-за возможных подтоплений и ухудшения погоды Дептранс посоветовал москвичам отказаться от поездок на личном транспорте.