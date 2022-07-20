34 долгостроя ликвидировали в Москве с начала 2022 года

За полгода город решил вопросы по 34 проблемным объектам Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве с начала 2022 года 34 объекта исключили из списка долгостроев, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

За полгода город решил вопросы по 34 проблемным объектам, а за 11 лет - по 618 долгостроям. Левкин отметил, если строительство возобновляют, то объект перестает быть недостроем после ввода в эксплуатацию. При этом если работы на участке так и не начались, территорию просто приводят в надлежащий порядок.

Левкин добавил: из списка долгостроев исключили здание на улице Наметки на юго-востоке столицы. С января 2022 года здесь идет реконструкция под апарт-отель. Также в городе ввели в эксплуатацию школу Российской академии народного хозяйства и службы на проспекте Вернадского, а на месте паркинга на улице Введенского подготовили участок под ФОК.

Всего в Москве остается 200 объектов незавершенного строительства. В список долгостроев попадают площадки, где работы не идут уже более двух лет.

Ранее KP.RU сообщал, что строительство футбольного поля-долгостроя возобновили в столичном районе Ясенево. Работы планируют завершить в конце 2022 года.