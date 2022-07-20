Андрей Бочкарев: Турникеты установили в одном из вестибюлей станции «Сокольники» БКЛ метро

Создавая дизайн будущей станции «Сокольники», проектировщики решили отдать дань первым метростроевцам Москвы. Фото: stroi.mos.ru.

Строительство станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро вышло на финишную прямую. В вестибюле №2 установили турникеты, завершаются отделочные работы. Об этом 20 июля сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

- Через вестибюль №2 пассажиры станции «Сокольники» БКЛ смогут выйти к Песочному переулку и парку «Сокольники». Сейчас внутри вестибюля на полу уложен гранит, стены облицованы гранитом и мрамором - интерьер вестибюля выполняется в черных и серых тонах. Продолжается установка инженерного оборудования, в частности, выполнен монтаж турникетов, - рассказал Андрей Бочкарев.

У станции будут два вестибюля, оба они расположены под Сокольнической площадью. Из первого вестибюля пассажиры смогут выйти на улицу Русаковская, а также пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии.

Создавая дизайн будущей станции, проектировщики решили отдать дань первым метростроевцам Москвы. «Сокольники» Большой кольцевой линии будут связаны пересадками с одноименной станцией красной ветки, открытой в 1935 году в составе первого участка столичного метро. В художественном оформлении использовались фотографии и плакаты тех лет.

- На платформенном участке архитектурная отделка близится к завершению, декоративные панно на потолке смонтированы более чем на три четверти, работы ведутся над зонами эскалаторов. Ранее на путевых стенах и балконе были установлены панно, стилизованные под фотографии и плакаты середины прошлого века, - рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов.

Для того, чтобы обустроить переходы на Большую кольцевую линию, в вестибюле и в торце платформенного участка старой станции «Сокольники» демонтировали стены.

- Наличие сразу двух переходов позволит эффективно распределить пассажиропотоки между двумя станциями, - сообщил Юрий Кравцов.

Кроме «Сокольников» на северо-восточном участке Большой кольцевой линии разместились станции «Рижская» и «Марьина Роща», соединительная ветка в электродепо «Нижегородское», а также уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская». Сейчас эти станции временно работают в составе Некрасовской линии метро.

Ранее 20 июля строящуюся станцию «Сокольники» осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города сообщил, что северо-восточный участок БКЛ готов на 96%. Движение поездов на них будет запущено до конца 2022 года. Глава города отметил, что кроме отделочных работ на станциях строители сейчас занимаются благоустройством прилегающих улиц.

- Комплексно, причем, благоустроено. Восстановлена и липовая аллея, о которой просили жители. Я думаю, в ближайшие месяцы само благоустройство будет завершено, - рассказал мэр Москвы.

Планируется, что работы по благоустройству территорий вокруг станций будут закончены ко Дню города, который жители столицы отметят 10-11 сентября.

С открытием северо-восточного участка Большой кольцевой линии существенно снизится нагрузка на центральные станции московского метро. Кроме того, можно будет быстрее добираться до Савеловского и Рижского вокзалов. Транспортная доступность улучшится почти для 900 тысяч человек.

Строящаяся станция «Сокольники» расположилась возле главного входа парка «Сокольники», между улицами Русаковская и Сокольнический Вал. По оценкам экспертов, после ввода станции ежедневно ею будут пользоваться около 10,8 тысяч человек.