Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется тепло

Теплеть начнет уже в пятницу, 22 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В конце этой недели, 23 и 24 июля, в Москву вернется теплая и солнечная погода. В городе столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов, а в области – до +29 градусов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в выходные в столице будет меньше атмосферных осадков. Лишь местами могут пройти небольшие дожди. Теплеть начнет уже в пятницу, 22 июля. В этот день в городе будет около +25 градусов.

Вильфанд предупредил, что 20 и 21 июля в Москве сохранится прохладная и дождливая погода. Прогнозируется облачность с прояснениями и до +18…+21 градуса. В городе снова прольются дожди. Непогода будет сопровождаться порывистым ветром до 15 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что 20 июля в Москве ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. МЧС предупредило жителей столицы о ливне с грозами. Неблагоприятная погода сохранится до конца дня. Может выпасть около 20 мм осадков.