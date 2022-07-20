Стало известно об изменении расписания части трамваев в Москве

С 22 июля по пятницам и выходным между станциями метро «Преображенская площадь» и «Красносельская» не будут ходить трамваи №4л, 4п, 7 и 13 Фото: Алиса ТИТКО

В Москве с 22 июля по пятницам и выходным между станциями метро «Преображенская площадь» и «Красносельская» не будут ходить трамваи №4л, 4п, 7 и 13, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

В эти дни от Сокольнической Заставы через Богородское до станции подземки «Бульвар Рокоссовского» вместо трамваев №4 и №4п будет ходить маршрут №4. Трамвай №7 заменит маршрут №46.

Для поездки между метро «Преображенская площадь» и «Комсомольская» через «Красносельскую» жителям столицы рекомендуют пользоваться автобусов т41.

Изменения в движении трамваев сохранятся на время ремонта трамвайных путей у станции метрополитена «Сокольники». С понедельника по четвергам трамваи № 4л, 4п, 7 и 13 будут курсировать по привычным маршрутам.

Ранее KP.RU сообщал, что три трамвайных маршрута изменили на юге Москвы из-за ремонтных работ. На закрытом участке будет ходить автобус №026.