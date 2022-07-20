Дом на 108 квартир построят в Бирюлево Восточном по программе реновации

Площадь объекта составит более десяти квадратных метров Фото: Евгения ГУСЕВА

В рамках программы реновации на юге Москвы в районе Бирюлево Восточное построят жилой дом на 108 квартир. Площадь объекта составит более десяти квадратных метров, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Здание будет выполнено из монолитного железобетона. Фасады облицуют клинкерной плиткой и панелями из металлокассет. Участок находится на Загорьевской улице, владение 2/2.

Входной вестибюль жилого дома разделят на две зоны. Там обустроят комнату для консьержа, колясочную и общественные помещения. Кроме того, специалисты остеклят лоджии, установят корзины для кондиционеров. Дом оборудуют тремя грузоподъемными лифтами.

Прилегающую территорию также приведут в порядок. Здесь расположат спортивные и детские площадки, зоны для отдыха, высадят деревья, кустарники, разобьют клумбы и газоны.

Отмечается, что прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся детские игровые и спортивные площадки, зона для отдыха. Кроме того, будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.

Ранее KP.RU сообщал, что жители четырех районов Москвы начали переселяться по программе реновации в июне. Почти 1,4 тысячи горожан переедут в новые дома в Лефортово, Коптево, Измайлово и поселке Знамя Октября.