Сгорела детская площадка у станции метро «Автозаводская» на юго-востоке Москвы

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве на 5-й Кожуховской улице недалеко от станции метро «Автозаводская» произошел пожар на детской площадке. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главное управление МСЧ России по столице.

«Пожар произошел по адресу: 5-я Кожуховская, дом 12. Площадь составила 30 квадратных метров. Без пострадавших», — уточнили в МЧС.

На место происшествия были незамедлительно направлены подразделения ГУ МЧС России по г. Москве. Им удалось оперативно потушить огонь. Происшествие обошлось без погибших и пострадавших. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

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