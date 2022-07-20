«Пешка» Зеленского появилась у посольства США в Москве в день шахмат

Партия «Единая Россия»

Активисты «Молодой гвардии» (МГЕР) в день шахмат, в среду, 20 июля, установили «пешку» с фотографией украинского президента Владимира Зеленского у посольства США в Москве, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

«Ни для кого не секрет, что Украина полностью находится под управлением Запада и США. Именно за счет Украины они настраивают всю Европу против России», — отметил заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.

По его мнению, если бы Россия не начала специальную военную операцию, то началась бы «реальная война».

Ранее KP.RU сообщал, что у посольства США в Москве появилась площадь Донецкой Народной Республики. Она расположена в Пресненском районе города, на пересечении Большого Девятинского переулка и улицы Конюшковская. Церемония открытия площади у американского посольства прошла 11 июня 2022 года.