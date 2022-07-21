Ефимов: Выручка столичных ресторанов и кафе увеличилась более чем на 60 процентов

В июне 2022 года ежемесячные обороты столичных ресторанов, баров и кафе на 5,6 процента в текущих ценах превысили показатель декабря 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский общепит вновь набирает обороты. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за июнь этого года выручка ресторанов и кафе в городе подскочила на 64,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Ее общая сумма сейчас составила 46,6 миллиарда рублей.

«В июне 2022 года ежемесячные обороты столичных ресторанов, баров и кафе на 5,6 процента в текущих ценах превысили показатель декабря 2021 года, который ранее был самым прибыльным месяцем для заведений общепита за последние три года, - отметил заммэра. - Такая динамика связана главным образом со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Москве и ростом внутреннего туризма».

По его словам, первое полугодие 2022-го городской общепит завершил с общей вырученной суммой в более чем 244,5 миллиарда рублей. Это в текущих ценах на 39,5 процента больше, чем в первой половине прошлого года. К тому же более чем в два раза превышает результат первого полугодия 2020-го.

Посетителей в ресторанах, кафе и барах тоже становится больше. Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, такой вывод позволяет сделать количество чеков, показывающих заполняемость общепита. За июнь их было оформлено на 38,6 процента больше, чем за тот же месяц прошлым летом.

«За первое полугодие 2022 года количество чеков в ресторанах, барах и кафе Москвы достигло 373,5 миллиона, что на 24 процента больше того же периода 2021 года и на 66,7 процента – 2020-го», – добавил Пуртов.

Столичный министр также отметил, что стоимость блюд и напитков в городском общепите изменилась не сильно, удерживаясь на достаточно стабильном уровне. Для сравнения: в январе 2022-го средний чек составлял 650 рублей, в июне - 692 рубля. То есть рост с начала года - 6,5 процента. В если смотреть отдельно по заведениям, то в ресторанах и кафе средняя сумма чека поднялась на семь процентов, а в барах наоборот упала примерно на два процента.