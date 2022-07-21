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Происшествия21 июля 2022 7:07

Троих человек задержали за стрельбу у храма из автомата на северо-западе Москвы

В отдел полиции в Строгино доставили молодых людей в возрасте от 27 до 29 лет
Ирина РЕБРИКОВА
У одного из подозреваемых изъяли предмет, похожий на автомат Калашникова

У одного из подозреваемых изъяли предмет, похожий на автомат Калашникова

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На северо-западе Москвы задержаны трое молодых людей в возрасте от 27 до 29 лет, которых подозревают в стрельбе из автомата у храма на Одинцовской улице, сообщает МВД МЕДИА. Инцидент произошел ночью, полицию вызвали очевидцы.

К моменту приезда правоохранителей нарушители общественного порядка успели сбежать на своем автомобиле. На месте стрельбы полицейские нашли гильзы от светозвуковых патронов.

Вскоре удалось задержать и подозреваемых в хулиганстве. Их нашли на улице Твардовского. При себе у одного из хулиганов оказалось оружие, из которого, возможно, и производилась стрельба.

- При личном досмотре был обнаружен и изъят предмет, похожий на охолощенный автомат Калашникова. Он направлен на экспертизу, — уточняется в сообщении.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемым, если их вина будет доказана, грозит большой штраф или даже лишение свободы на срок до семи лет.