Общественная парковка на 215 машин появилась в районе Бирюлево Западное

Автостоянки были организованы незаконно, земельные участки в пользование не предоставлялись Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На юге столицы самовольно занятую городскую землю обнаружили специалисты Госинспекции по недвижимости. Ее площадь - 4,5 тысячи квадратных метров. Как сообщил глава ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, теперь для местных жителей открыт свободный въезд на парковку на 215 машин.

Площадка из двух земельных участков в 3,3 тысячи квадратных метров и 1,2 тысячи квадратных метров располагалась в Бирюлево Западном, на 31-м километре МКАДа. На них без всякого разрешения устроили две автостоянки - на 55 и 160 машин. Здесь был уложен асфальт, а по периметру стоял металлический забор. Кроме того, въезд закрывал шлагбаум. Попасть сюда просто так было невозможно, поскольку доступ на парковки контролировался. Рядом ещё были установлены незаконные некапитальные постройки. Их общая площадь - 100 квадратных метров.

«Автостоянки были организованы незаконно, земельные участки в пользование не предоставлялись, - отметил Бобров. - Кроме того, уполномоченный орган власти не выдавал разрешения на установку ограждающих устройств. Фактически в Бирюлево Западном был осуществлен самозахват городской территории».

По его словам, благодаря Госинспекции, проблема была быстро решена. Участки освободили от забора и шлагбаума. Напомним, ранее этот вопрос рассмотрела Окружная комиссии по пресечению самовольного строительства на территории Южного округа Москвы