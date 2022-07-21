В парках Москвы пройдут уроки живописи на свежем воздухе

В саду «Эрмитаж» в августе 2022 года состоится серия плэнеров для всех желающих научиться рисовать пейзажи акварелью. Фото: Кристина Безбородова

В восьми парках столицы этим летом проводятся бесплатные занятия по живописи для детей и взрослых, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Художники помогают освоить азы различных техник всем желающим.

Большинство уроков проводится на открытом воздухе, в ненастную погоду - в помещении. Некоторые площадки предоставляют ученикам все необходимое для урока, на других материалы просят приносить с собой.

- Посещать их можно бесплатно, но для участия в некоторых занятиях потребуется предварительная регистрация, — уточняется в сообщении.

В Таганском парке занятия для детей от 12 до 18 лет и взрослых проходят отдельно. Студия «Кисти и краски» проводит уроки для подростков по вторникам и средам с 18:00 до 19:00. Взрослых ждут в то же время, но по понедельникам и четвергам. Уточнить порядок записи на урок можно по телефону +7 495 912-18-61.

В Измайловском парке на занятия ждут только детей. Действуют две группы: для учеников от 3 до 12 лет и для тех, чей возраст старше 12 лет. Первая группа занимается по часу с 15:00 до 17:00 в пятницу, вторая - по средам с 17:00 до 18:00. Предварительная запись не нужна.

Начинающих художников всех возрастов ждут каждую среду в 14:30 в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» рядом с павильоном «Лекторий». Все необходимое для рисования, включая этюдник и холст, нужно принести с собой.

Всех желающих научиться рисовать парк Дружбы приглашает по средам с 14:00 до 16:00. Здесь помогут освоить все основные техники рисования, включая иллюстрацию и скетчинг. Нужна предварительная запись по телефону: +7 495 640-73-55.

В парках «Фили» и «Сокольники», а также в музее-усадьбе «Люблино» занятия проводятся только для детей и подростков. Необходима предварительная заявка на участие в уроках.

А в саду «Эрмитаж» в августе член Союза художников России Борис Клементьев проведет серию плэнеров, которые помогут освоить рисование пейзажей акварелью. Записаться и уточнить список необходимых принадлежностей можно по телефону +7 495 699-15-95.