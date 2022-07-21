Заммэра Андрей Бочкарев: Путепровод через железнодорожные пути на улице Барклая готов на 70%

Вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строящийся путепровод через железнодорожные пути в районе улицы Барклая готов на 70%, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Новый железнодорожный мост соединит два района столицы - Дорогомиловский и Филевский Парк, улицу Большая Филевская и Кутузовский проспект.

- Вместо 39-метрового путепровода возводится новый, длиной свыше 205 метров. По состоянию на середину июля работы завершены на 70%, - рассказал Андрей Бочкарев.

Путепровод протянется над путями МЦД-1 и строящимся Северным дублером Кутузовского проспекта, который разгрузит одну из самых загруженных магистралей столицы. Параллельно со строительством дублера будут реконструированы и примыкающие к нему городские улицы. Работы стартовали в сентябре 2020 года. Сейчас строители занимаются подготовкой поверхности опор под окраску и прокладкой коммуникаций. Разработкой проекта нового путепровода через железнодорожные пути занимались специалисты городской группы компаний «Моспроект-3».

- Всего в рамках проекта проводится переустройство 988 метров теплосети, возведение 163 опор уличного освещения, четырех светофорных объектов, а также благоустраивается территория площадью почти 53 тысяч квадратных метров, - отметил глава градостроительного комплекса столицы.

По словам Андрея Бочкарева, на участке уже готов первый пешеходный переход. Строители смонтировали лифты, облицовка перехода выполнена на 90%. На втором пешеходном переходе продолжается строительство первого из четырех лестничных сходов.

Важность строительства нового путепровода на улице Барклая ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Мост соединит два района столицы - Дорогомиловский и Филевский Парк - и сделает жизнь их жителей более комфортной. После открытия движения по Северному дублеру Кутузовского проспекта улучшится транспортная доступность пяти столичных районов: Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что темпы реализации строительных программ в Москве будут ускорены. Основные усилия столичные власти сосредоточили на завершении масштабных инфраструктурных транспортных проектов – строительстве новых дорог, развязок и линий метрополитена, а также на реновации жилья. Несмотря на давление западных санкций, работа над всеми запланированными программами в городе продолжится в полном объеме.

- Более того, мэр нам ставит задачу – по возможности ускориться в строительстве, потому что каждый введенный объект дает импульс экономическому развитию города. Именно поэтому мы все эти годы ускоряли строительство, чтобы объекты вводились как можно раньше, – отметил Андрей Бочкарёв.

Кроме транспортных объектов и нового жилья в Москве в полном объеме будут реализованы и другие программы развития города. Продолжится строительство поликлиник, больниц, школ, спортивных и культурных объектов.