Поклонники устраивают бесчинства на могиле Юры Шатунова в Москве

Большинство поклонников ведут себя адекватно, но находятся и эксцентричные личности Фото: Иван МАКЕЕВ

Могилу похороненного 28 июня Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище теперь охраняет вооруженный сотрудник Росгвардии, сообщает корреспондент KP.RU. А все из-за неадекватного поведения части поклонников, приходящих сюда.

Некоторые приходят проститься с бывшим солистом «Ласкового мая», будучи в изрядном подпитии, дебоширят и шумят. Истеричные посетительницы бросаются на крест и могильный холмик. Охотники за эксцентричным селфи укладываются на траурные венки. А отдельные личности забирают оставленные другими фанатами игрушки и письма для ушедшего из жизни кумира.

Один из охраняющих могилу Юрия Шатунова сотрудников Росгвардии отметил, что хулиганов - меньшинство. Адекватно себя ведут 95% посетителей, но находятся и эксцентричные фанаты, и пьяные дебоширы.

1 августа исполнится 40 дней со дня смерти певца. Ожидается, что его могилу на Троекуровском кладбище посетят родные Юрия Шатунова, его друзья и коллеги. Ожидается и новый наплыв фанатов. Вероятно, пост вооруженной охраны не снимут как минимум до этого времени.

Как сообщал KP.RU ранее, 48-летний Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня от инфаркта. Всенародную известность артисту принесло участие в группе «Ласковый май». Среди основных хитов были (и остаются) такие песни, как «Белые розы», «Седая ночь», «Ну, что же ты...», «Тающий снег», «Детство» и другие. После распада коллектива в 1991 году занимался сольной карьерой.