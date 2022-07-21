Иностранца задержали в Москве за кражу собранных на лечение ребенка денег

Подозреваемое задержали в одном из аэропортов Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержан иностранец, которого подозревают в краже 560 тысяч рублей, собранных на лечение 3-летнего ребенка, сообщает МВД МЕДИА. Свое преступление гражданин одной из стран ближнего зарубежья совершил дистанционно, воспользовавшись неловкостью организаторов сбора.

Акцией занималась женщина-медик. Чтобы привлечь внимание к ней, она проводила онлайн-трансляции. Во время одной из них организатор не только назвала реквизиты банковской карты для сбора спонсорской помощи, но и случайно продемонстрировала зрителям код доступа к мобильному банку.

- Злоумышленник воспользовался ее личным кабинетом в мобильном приложении и перевел с карты все собранные деньги – 560 тысяч рублей, — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Личность подозреваемого была установлена, а дальше правоохранителям улыбнулась удача - разбогатевший иностранец собрался в Москву. Его задержали в одном из столичных аэропортов. Приезжий арестован, дело расследуется по статье о краже. Уточняется, что часть похищенных средств он уже возместил.