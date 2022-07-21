Мэр Москвы Собянин сообщил о строительстве центра керлинга в Мневниковской пойме к концу 2024 года

В Москве керлингом занимаются более 7,5 тысяч человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве Центра керлинга в Мневниковской пойме на западе столицы. Площадь объекта составит 12,5 тысяч квадратных метров. Его планируют сдать в 2024 году, сообщается на сайте столичной мэрии.

Уточнятся, что спорткомплекс станет новым центром развития керлинга, а также базой для сборных команд по данному виду спорта.

Сейчас в столице керлингом занимаются более 7,5 тысяч человек. 227 спортсменов готовят в трех учреждениях Москвы – в спортивной школе №10, в Московской академии зимних видов спорта и в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич». Начальной подготовкой занимаются 16 человек, спортивной специализацией - 146 человек, порядка 42 москвичей совершенствуют навыки мастерства. При этом еще восемь человек находятся на этапе высшего спортивного мастерства.

Кроме того, в столице функционируют и частные секции по этому спорту. Несмотря на это в городе работает лишь пять крытых площадок для игры в керлинг.

Ранее KP.RU сообщал, что на месте снесенного спорткомплекса ЦСКА появится другой спортивный объект на Ленинградском проспекте. Его площадь составит более 49 тысяч квадратных метров.