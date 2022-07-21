Москва в четвертый раз стала первой в рейтинге цифровизации городского хозяйства «IQ городов»

Цифровые технологии позволяют оперативно отслеживать обстановку в городе и реагировать на нее, в том числе - отправлять машины проводить аэрацию в жару Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва четвертый год подряд оказалась лидером рейтинга цифровизации городского хозяйства «IQ городов», набрав 117 баллов из 120 возможных, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Уточняется, что год назад результат Москвы был на 15 баллов меньше.

Оценивали города в рамках Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город. Новые вызовы». На втором месте оказался Санкт-Петербург с 98 баллами. Замкнул топ-3 Нижний Новгород, который набрал 88 баллов.

Уровень внедрения цифровых технологий в комплекс городского хозяйства оценивали по 44 показателям. Обращали внимание на то, как работают инновации в сферах ЖКХ, городского транспорта, систем общественной и экологической безопасности, туризме, связи и так далее.

- Москва совершила настоящий прорыв и по половине направлений набрала максимальный балл... Так, один из важных показателей, который оценивался при расчете индекса, — количество просмотров городского портала. За год число посещений mos.ru выросло с 800 до 946 миллионов, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройство Петр Бирюков подчеркнул, что цифровизация городского хозяйства идет безостановочно. На сегодня в Москве запущены интеллектуальные системы управления наружным освещением, учета потребления коммунальных ресурсов в жилых зданиях, онлайн-мониторинг качества питьевой воды.

Кроме того с этого года начал работать Центр управления комплексом горхоза. Поступление данных о работе комплекса, по более чем тысяче параметров, в его единую диспетчерскую автоматизировано. Специалисты могут обратиться к ним в любой момент времени и проверить, как работает комплекс. Такой подход позволяет оперативно и эффективно управлять всеми ресурсами.