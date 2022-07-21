Магазин Levis открылся под брендом JNS в Москве в ТЦ «Авиапарк»

Магазин американского бреда одежды из денима Levi Strauss & Co возобновил работу в Москве Фото: Михаил ПАТЛИС

Магазин американского бреда одежды из денима Levi Strauss & Co возобновил работу в Москве в торговом центре «Авиапарк». Он открылся под новым названием - JNS, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на дирекцию по маркетингу JNS.

Уточняется, что права на продажу джинсовой одежды Levis в ТЦ «Авиапарк» выкупила компания ООО «Спорт поинт». Несмотря на новое название, ассортимент и оборудование в магазине сохранится. Поставки будут осуществляться «своими силами». Компания намерена и дальше выкупать магазины и делать из них мультибрендовые точки.

Ранее стало известно, что компания Levi Strauss & Co приняла решения полностью уйти с российского рынка после 29 лет работы. Поставки товаров остановились.

Как сообщал KP.RU, в конце мая 2022 года магазины Reserved, Cropp и Sinsay открылись в Москве с новыми названиями. Торговые залы сменили названия на короткие буквенные сочетания - RE, CR, CUH, XC