Двухлетнего мальчика госпитализировали из-за применения перцового баллончика на детской площадке в Москве

В центре Москвы двухлетний мальчик получил химический ожог из-за применения перцового баллончика на детской площадке Фото: Shutterstock

В центре Москвы двухлетний мальчик получил химический ожог из-за применения перцового баллончика на детской площадке. Ребенка госпитализировали в медучреждение, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 20 июля, на улице 2-я Дубровская. 24-летняя москвичка с мужем с детьми гуляла на детской площадке. К семье подошли незнакомые мужчины. Один из них начал снимать их на камеру. Женщина потребовала прекратить съемку, а ее супруг взял за руку одного из мужчин, который вдруг распылил ему в лицо перцовый баллончик.

В полуметре от родителей стоял их двухлетний сын. После распыления баллончика он начал сильно плакать, у него покраснели глаза и лицо. На место происшествия вызвали скорую. Мальчика госпитализировали в детскую больницу. У него диагностировали химические ожоги глаз.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют столичные полицейские.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве уставший от нравоучений внук распылил на свою 72-летнюю бабушку перцовый баллончик. Женщине пришлось вызывать полицию.