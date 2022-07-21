Подозреваемого в серии изнасилований в Митинском лесопарке задержали на северо-западе Москвы

Следователи настаивают на аресте подозреваемого на время следствия. Фото: Андрей АБРАМОВ

На северо-западе Москвы по подозрению в совершении серии изнасилований в Митинском лесопарке задержан 24-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. Следователи нашли двух его жертв.

Оба преступления были совершены в один и тот же день - 17 июля 2022 года. Причем нападал насильник в светлое время суток. В отношении первой жертвы он совершил насильственные действия сексуального характера.

- Спустя непродолжительное время он попытался совершить аналогичное преступление в отношении другой женщины, однако ей удалось убежать, — уточняется в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело, следователи не исключают, что оно пополнится новыми эпизодами. Всех, кто пострадал от действий подозреваемого или располагает данными о его преступлениях, просят обращаться в следственное подразделение по адресу: г. Москва, ул. Аэродромная, д. 15, корп. 1. Также можно позвонить по номеру 8 (495) 491-03-50, 8(495) 690-25-28 (круглосуточный телефон доверия) или «02».

Следователи намерены добиться ареста фигуранта на время расследования.