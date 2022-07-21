Прокуратура проведет проверку после убийства собаки хозяином-живодером в Москве

Мужчина жестоко обращался с собакой во время выгула Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тимирязевская межрайонная прокуратура Москвы проведет проверку после убийства собаки хозяином-живодером на севере столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По предварительным данным, все произошло в среду днем, 20 июля, на Лобненской улице. Мужчина жестоко обращался с собакой во время выгула. Об этом сообщили в полицию неравнодушные жители. Столичная прокуратура предоставила видеофрагмент, на котором хозяин тенет измученного пса за поводок.

Собака скончалась. Причина смерти животного устанавливается. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что собака трагически погибла в багажном отсеке московского самолета. Переноску с мертвым псом получила хозяйка по прилету из Челябинска в аэропорт «Шереметьево». По одной из версий, питомец умер от переохлаждения. Ситуацией начала заниматься компания авиаперевозчика – «Аэрофлот».