Собянин сообщил, что строительство пересадочного узла «Серп и Молот» в Москве завершится в 2024 году

Новый пересадочный узел «Серп и Молот» станет одним из крупнейших в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый пересадочный узел «Серп и Молот», который свяжет второе и четвертое направления Московских центральных диаметров и две станции метро, станет одним из крупнейших в столице. ТПУ планируют достроить в 2024 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Градоначальник отметил, что в пересадочный узел перенесут платформы с бывшей железнодорожной станции «Москва-Товарная».

«Узел находится на границе исторической части города и современной застройки. Поэтому мы ставили перед проектировщиками непростую задачу: сохранить архитектуру местности и учесть новые строительные тренды», — добавил Собянин.

Специалисты установят в новом ТПУ навесы над платформами, оборудуют комфортную зону ожидания. При строительстве будут учтены все современные стандарты. Пассажирский комплекс остеклят и отделают кирпичом. Предполагается, что в 2025 году новым узлом будут пользоваться примерно 100 тысяч пассажиров в сутки.

Ранее KP.RU сообщал, что Мэр Москвы Собянин сообщил о строительстве центра керлинга в Мневниковской пойме к концу 2024 года. В столице более 7,5 тысяч человек занимаются этим видом спорта.