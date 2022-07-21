Метеоролог предостерег астматиков из-за повышающегося давления в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временное похолодание в Москве скоро сменится на жаркую погоду, и ждать осадков не стоит. Повышение температуры пройдет вместе с повышением атмосферного давления, что негативно скажется на состоянии многих метеозависимых людей.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» метеоролог Александр Шувалов посоветовал москвичам следить за своим состоянием и готовиться к наступлению очень жарких деньков.

-На данный момент идет заброс тепла через север, а также циклон, который кружится над Москвой, буквально за сутки уйдет южнее, что, в свою очередь, и вызовет жару, - делится метеоролог.

Сразу после отступления циклона, столбики термометров поднимутся до 27–30 градусов тепла. Атмосферное давление начнет резко расти.

- Крайне рекомендую поберечь свое здоровье аллергикам, астматикам и людям, страдающим от повышенного артериального давления, — заявил NEWS.ru Шувалов.

В связи с похолоданием, которое пришло в центральную часть страны в середине июля, пока о купальном сезоне речи нет. Возникнет ощущение конца метеорологического лета, однако к выходным природа напомнит нам, что вступает в самую теплую декаду в году, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".